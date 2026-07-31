Трамп заявил о достижении договорённости о полном разоружении ХАМАС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС».
Он уточнил, что соглашение предусматривает разоружение остальных вооружённых группировок в Газе.
«Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооружённых группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, «соглашение будет выполняться поэтапно».
Трамп отметил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
«По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей», — говорится в публикации.
Совбез Организации Объединённых Наций одобрил предложенную Соединёнными Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Напомним, в мае текущего года советник главы политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил, что движение готово начать переговоры по поводу второго этапа соглашения в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, если власти Израиля выполнят условия первой фазы.