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Трамп заявил о достижении договорённости о полном разоружении ХАМАС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС».

Он уточнил, что соглашение предусматривает разоружение остальных вооружённых группировок в Газе.

«Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооружённых группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, «соглашение будет выполняться поэтапно».

Трамп отметил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

«По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей», — говорится в публикации.

Совбез Организации Объединённых Наций одобрил предложенную Соединёнными Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Напомним, в мае текущего года советник главы политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил, что движение готово начать переговоры по поводу второго этапа соглашения в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, если власти Израиля выполнят условия первой фазы.

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