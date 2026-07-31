Guardian: ВС РФ впервые поразили военный завод американской компании в Киеве

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО. Киевский лидер заявил, что партнёры знают, какая помощь необходима Украине. Как указывали в Минобороны РФ, удары наносились по военным объектам и предприятиям в нескольких регионах Украины, включая Киев, Львовскую и Днепропетровскую области. В ведомстве также заявили о поражении объектов, связанных с поставками вооружений.