Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: ВС РФ впервые поразили военный завод американской компании в Киеве

Российская баллистическая ракета впервые поразила объект американской компании на Украине — предприятие по производству беспилотников в Киеве. Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что ранее подобные удары по американским структурам на Украине не фиксировались.

Источник: Life.ru

По данным издания, речь идёт о заводе компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр в 2023 году. Предприятие занималось выпуском высокоточных беспилотников с автономными системами наведения, которые должны были сохранять эффективность даже при воздействии российских средств радиоэлектронной борьбы.

«Похоже, это первый случай, когда Москва нацелилась на американскую компанию в ходе конфликта», — говорится в материале The Guardian.

Как отмечает газета, производимые на предприятии дроны использовали технологии искусственного интеллекта. Система позволяла аппарату самостоятельно выполнять финальный этап атаки после возможного нарушения связи с оператором. По данным СМИ, производство было ориентировано на создание беспилотников «глубокого поражения» с возможностью автономного наведения. Обстоятельства удара и масштабы повреждений предприятия официально не уточнялись.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО. Киевский лидер заявил, что партнёры знают, какая помощь необходима Украине. Как указывали в Минобороны РФ, удары наносились по военным объектам и предприятиям в нескольких регионах Украины, включая Киев, Львовскую и Днепропетровскую области. В ведомстве также заявили о поражении объектов, связанных с поставками вооружений.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше