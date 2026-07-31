Трамп заявил о выводе израильских войск из Газы после разоружения ХАМАС

Израильские войска покинут сектор Газа после того, как завершится полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, вывод будет осуществляться поэтапно по мере завершения процесса разоружения.
Трамп уточнил, что безопасность в регионе после ухода израильской армии возьмут на себя международные стабилизационные силы и новая палестинская полиция.
Ранее Трамп объявил, что было заключено историческое соглашение, предусматривающее поэтапное разоружение всех группировок в секторе Газа, включая ХАМАС.