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Трамп заявил о выводе израильских войск из Газы после разоружения ХАМАС

Израильские войска покинут сектор Газа после того, как завершится полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: RT на русском

Израильские войска покинут сектор Газа после того, как завершится полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, вывод будет осуществляться поэтапно по мере завершения процесса разоружения.

Трамп уточнил, что безопасность в регионе после ухода израильской армии возьмут на себя международные стабилизационные силы и новая палестинская полиция.

«Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок», — подчеркнул он.

Ранее Трамп объявил, что было заключено историческое соглашение, предусматривающее поэтапное разоружение всех группировок в секторе Газа, включая ХАМАС.

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