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Трамп рассказал, кто помог достичь договоренности о разоружении ХАМАС

Американский лидер сообщил, что посредниками выступили Египет, Катар и Турция.

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о полном разоружении формирований радикального палестинского движения ХАМАС была достигнута при посредничестве Египта, Катара и Турции.

«Я хочу выразить признательность посредникам — Египту, Катару и Турции — за приложенные ими важные усилия, и особенно моей выдающейся команде, чья неустанная работа сделала возможным этот прорыв исторического масштаба», — прокомментировал американский лидер в Truth Social достигнутую, по его словам, Советом мира договоренность «о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа».

Трамп подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы угроза, возникшая со стороны Газы 7 октября [2023 года], возродилась».

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