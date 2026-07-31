Трамп рассказал, кто помог достичь договоренности о разоружении ХАМАС

«Я хочу выразить признательность посредникам — Египту, Катару и Турции — за приложенные ими важные усилия, и особенно моей выдающейся команде, чья неустанная работа сделала возможным этот прорыв исторического масштаба», — прокомментировал американский лидер в Truth Social достигнутую, по его словам, Советом мира договоренность «о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа».
Трамп подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы угроза, возникшая со стороны Газы 7 октября [2023 года], возродилась».
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше