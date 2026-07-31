Axios: «Хамас» согласился сложить оружие

Руководство группировки «Хамас» согласилось на условия соглашения о полном разоружении и демилитаризации сектора Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
«Хамас» пока не поставил подпись под соглашением, но в Белом доме уверены, что боевики официально согласятся с условиями уже в ближайшие дни.
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