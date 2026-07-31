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Израиль заявил об уничтожении туннелей «Хезболлах» рядом с замком в Ливане

Израиль заявил об уничтожении туннелей «Хезболлах» рядом с замком Бофор в Ливане.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземные туннели в районе замка Бофор на юге Ливана, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что операция была проведена после нарушения соглашения о прекращении огня со стороны ливанского движения «Хезболлах».

«Туннели были взорваны с использованием примерно 700 тонн взрывчатки в рамках систематической операции ЦАХАЛ по уничтожению всей террористической инфраструктуры “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Замок Бофор был построен крестоносцами в начале XII века.

Рамочное соглашение, заключенное 26 июня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения «Хезболлах». Процесс должен начаться с так называемых пилотных зон, из которых предполагается вывод израильских войск.

Несмотря на это, израильские атаки на Ливан продолжаются практически ежедневно, хотя в последнее время их интенсивность несколько снизилась. Израиль сохраняет военное присутствие на юге страны, откуда была вынуждена уехать значительная часть местного населения.

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