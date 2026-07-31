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СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи

Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи.

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи на этой неделе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.

Во вторник в Белом доме состоялась встреча Трампа и Нетаньяху. пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере. Как утверждает канцелярия израильского премьера, Нетаньяху и Трамп не обсуждали тему мирного урегулирования в секторе Газа.

«Высокопоставленный американец сообщил мне: вопрос Газы поднимался на встрече Трампа и Нетаньяху во вторник», — написал Равид в соцсети X.

По информации Равида, тема Газы также подробно обсуждалась во время встречи Нетаньяху с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

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