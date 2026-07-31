При атаке ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека. Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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