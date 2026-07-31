В доме в Гуково произошло разрушение межэтажных перекрытий из-за атаки БПЛА

В городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, сейчас на месте ведутся спасательные работы, а пострадавшей женщине уже оказывают медицинскую помощь.
В результате прилёта БПЛА в многоквартирном доме произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, им оказывается необходимая поддержка.
В Батайске обломки дронов повредили частные дома и здание магазина, пострадавших и возгораний там нет. В Ростове упавшие обломки привели к пожару в лесопосадке, который уже полностью ликвидирован.
При этом губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал жителей не выходить на открытые участки улиц и не приближаться к окнам.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате террористической атаки украинских беспилотников на логистический центр в Пензе.