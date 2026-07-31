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В доме в Гуково произошло разрушение межэтажных перекрытий из-за атаки БПЛА

В городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.

В городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, сейчас на месте ведутся спасательные работы, а пострадавшей женщине уже оказывают медицинскую помощь.

В результате прилёта БПЛА в многоквартирном доме произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, им оказывается необходимая поддержка.

В Батайске обломки дронов повредили частные дома и здание магазина, пострадавших и возгораний там нет. В Ростове упавшие обломки привели к пожару в лесопосадке, который уже полностью ликвидирован.

При этом губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал жителей не выходить на открытые участки улиц и не приближаться к окнам.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате террористической атаки украинских беспилотников на логистический центр в Пензе.

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