При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали два человека, один мужчина оказался под завалами

В результате ночной атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека. Женщине оказывают медицинскую помощь, мужчина находится под завалами. Спасатели проводят поисково-спасательные работы.
В результате попадания БПЛА повреждён многоквартирный жилой дом: разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывают необходимую помощь.
В Батайске обломки беспилотника повредили частные дома и здание магазина. Пострадавших и возгораний нет.
В Ростове-на-Дону после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесопосадке. Огонь полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в регионе работают подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.