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Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами в 410 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.

«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», — написал Дмитриев в социальной сети Х.

Он разместил два иллюстрирующих его тезис изображения: картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи» и сделанную в четверг фотографию окрестностей Сеуты.

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