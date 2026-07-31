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Маск сравнил миграционный кризис в Испании с фильмом «Война миров Z»

Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом «Война миров Z».

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z» и предупредил об опасности разрушения бюджета Испании.

В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.

«Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — написал Маск в социальной сети Х.

Он также сравнил неконтролируемую миграцию с фильмом «Война миров Z» — боевиком о зомби, главную роль в котором исполнил Брэд Питт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил кризис в Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.

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