При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Гуково Ростовской области, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Слюсарь в ночь на пятницу сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
«Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет и возгораний нет.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.