Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом

При атаке БПЛА в ростовском Гуково поврежден жилой дом, жителей эвакуировали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жилой многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Гуково Ростовской области, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Слюсарь в ночь на пятницу сообщил, что два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.

«Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших нет и возгораний нет.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше