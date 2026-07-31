Минтранс изменит правила перевозок в поездах с сентября

Пассажирам с инвалидностью предоставят приоритетное право на специализированные места в поездах, а их продажу ограничат в свободной продаже, следует из приказа Минтранса.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив документ.
Согласно приказу, он вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Новые нормы закрепляют, что специализированные места для инвалидов-колясочников будут в первую очередь предназначаться именно для них.
«Документ предусматривает закрепление приоритетного порядка продажи специализированных мест», — пояснили в ведомстве.
Пассажиры с инвалидностью, не использующие коляски, смогут оформить билеты на эти места не ранее чем за десять суток до отправления поезда. Также приказ вводит запрет на проезд сопровождающих на специализированных местах без самого пассажира с инвалидностью.
Кроме того, меняются правила информирования: при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен указывать номер телефона или адрес электронной почты. Перевозчик, в свою очередь, обязан направлять на них данные об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава.
Ещё одно новшество — исключение требования возвращать билеты на пригородные поезда только в кассе.
Ранее сообщалось, что в России изменятся нормы, регламентирующие режим труда и отдыха для некоторых категорий водителей. Приказ Минтранса РФ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до осени 2032-го.