Маск сравнил наплыв беженцев в Сеуту с фильмом о зомби-апокалипсисе

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск сравнил с фильмом о зомби-апокалипсисе наплыв нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.
«Похоже на “Войну миров Z”, — написал он в X, комментируя кадры массового скопления мигрантов на границе.
Ранее Маск предупредил, что испанский бюджет не выдержит наплыва нелегалов.
Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. По другим данным, около 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой. Нынешнее итальянское правительство называет своим приоритетом борьбу с нелегальной миграцией.