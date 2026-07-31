Трамп усомнился в выдаче лицензии Украине на Patriot

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times (FT) выразил сомнения относительно предоставления лицензии Украине на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Мы рассматриваем этот вопрос», — процитировало слова Трампа издание.
Он добавил, что данные вооружения являются «очень необычными» и потребовалась бы осторожность в процессе выдачи лицензий: «Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование». В статье также указано, что президент подчеркнул свою неуверенность в том, что США примут такое решение.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше