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Трамп усомнился в выдаче лицензии Украине на Patriot

Дональд Трамп в интервью Financial Times усомнился в целесообразности выдачи Украине лицензии на производство боеприпасов для Patriot.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times (FT) выразил сомнения относительно предоставления лицензии Украине на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Мы рассматриваем этот вопрос», — процитировало слова Трампа издание.

Он добавил, что данные вооружения являются «очень необычными» и потребовалась бы осторожность в процессе выдачи лицензий: «Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование». В статье также указано, что президент подчеркнул свою неуверенность в том, что США примут такое решение.

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