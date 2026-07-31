Трамп усомнился в выдаче лицензии Украине на Patriot

Он добавил, что данные вооружения являются «очень необычными» и потребовалась бы осторожность в процессе выдачи лицензий: «Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование». В статье также указано, что президент подчеркнул свою неуверенность в том, что США примут такое решение.