Al Jazeera: ХАМАС согласился начать складирование тяжёлого оружия

Движение ХАМАС согласилось начать «процесс учёта и складирования тяжёлого вооружения», сообщает Al Jazeera.
Телеканал ссылается на проект одобренного документа. Помимо вооружения, речь идёт о военных производственных объектах, складах оружия и тоннелей в Газе.
«Проект, одобренный ХАМАС и фракциями, предусматривает начало процесса учёта и складирования тяжёлого оружия, объектов военного производства, оружейных складов и тоннелей», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что процесс может начаться «после выполнения обязательств, предусмотренных Шарм-эль-Шейхским протоколом».
Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Кроме того, соглашение предусматривает разоружение остальных вооружённых группировок в Газе. Трамп заявил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.