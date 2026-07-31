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Al Jazeera: ХАМАС согласился начать складирование тяжёлого оружия

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что была достигнута договорённость о «полном разоружении ХАМАС», движение согласилось начать процесс, сообщает Al Jazeera.

Источник: Аргументы и факты

Движение ХАМАС согласилось начать «процесс учёта и складирования тяжёлого вооружения», сообщает Al Jazeera.

Телеканал ссылается на проект одобренного документа. Помимо вооружения, речь идёт о военных производственных объектах, складах оружия и тоннелей в Газе.

«Проект, одобренный ХАМАС и фракциями, предусматривает начало процесса учёта и складирования тяжёлого оружия, объектов военного производства, оружейных складов и тоннелей», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что процесс может начаться «после выполнения обязательств, предусмотренных Шарм-эль-Шейхским протоколом».

Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Кроме того, соглашение предусматривает разоружение остальных вооружённых группировок в Газе. Трамп заявил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

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