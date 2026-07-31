Трамп усомнился в скорой передаче Киеву лицензий на ракеты Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по передаче киевскому режиму технологий для производства ракет Patriot, подчеркнув необходимость осторожности в этом вопросе.
Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным издания, в интервью журналистам Трамп отметил, что Вашингтон продолжает изучать данный вопрос, однако назвал систему Patriot очень необычным оружием, лицензиями на которое не разбрасываются.
Это заявление прозвучало спустя двое суток после переговоров в Белом доме, по итогам которых Владимир Зеленский утверждал, что якобы получил предварительное согласие на передачу технологий.
«Мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику», — привела газета слова Трампа.
29 июля Зеленский обратился к Трампу с просьбой передать Украине «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot.
Ранее в Минобороны России заявили о массированном ударе по военным объектам в Киеве и ряде областей Украины.