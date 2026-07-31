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Трамп объявил о поездке Уиткоффа и Кушнера на Украину

Американский лидер заявил, что завершение украинского конфликта находится в фокусе его внимания.

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вскоре посетят Украину. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), побеседовавшая Трмпом.

«Трамп сказал FT, что в фокусе его внимания находится завершение войны России и Украины, он добавил, что его посланники — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — впервые посетят Украину в ближайшие дни», — говорится в статье.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», — сказал президент США.

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