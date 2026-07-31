Эксперт Киселев заявил о создании ВСУ скрытых минных полей в Константиновке

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время оккупации Константиновки Донецкой Народной Республики создали замаскированные поля, использовав французские и английские мины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, за время оккупации Константиновки украинские войска «очень сильно укрепили город», создав под ним целые подземные улицы и переходы от дома к дому.
«С южной стороны Константиновки были большие крупные укрепления у них и замаскированные минные поля. Как ни странно это звучит на сегодняшний день. С восточной стороны, где пошли наши основные удары, точно так же было большое количество заминированных полей, причем мины французского, английского производств использовались», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что сейчас военные РФ действуют в центре города, зачищая и разминируя его.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил об освобождении города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск. По мнению экспертов, освобождение Константиновки является стратегическим переломом на направлении и шагом к освобождению всей территории Донбасса.