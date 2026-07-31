Эксперт Киселев заявил о создании ВСУ скрытых минных полей в Константиновке

«С южной стороны Константиновки были большие крупные укрепления у них и замаскированные минные поля. Как ни странно это звучит на сегодняшний день. С восточной стороны, где пошли наши основные удары, точно так же было большое количество заминированных полей, причем мины французского, английского производств использовались», — сказал он.