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Названы регионы России с зарплатами выше 200 тыс. рублей в мае

Средние зарплаты выше 200 тыс. рублей зафиксированы в мае на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник: RT на русском

Средние зарплаты выше 200 тыс. рублей зафиксированы в мае на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Росстата.

Как следует из материалов, самые высокие зарплаты получали на Чукотке — 260,7 тыс. рублей в месяц. В Магаданской области показатель составил 214,5 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тыс. рублей.

В среднем по стране начисленная зарплата в мае равнялась 110,2 тыс. рублей.

«Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами», — поясняется в материалах.

Ранее финансовый консультант Игорь Корчагин посоветовал откладывать до 20% дохода.