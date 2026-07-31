Названы регионы России с зарплатами выше 200 тыс. рублей в мае

Средние зарплаты выше 200 тыс. рублей зафиксированы в мае на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Росстата.
Как следует из материалов, самые высокие зарплаты получали на Чукотке — 260,7 тыс. рублей в месяц. В Магаданской области показатель составил 214,5 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тыс. рублей.
В среднем по стране начисленная зарплата в мае равнялась 110,2 тыс. рублей.
«Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами», — поясняется в материалах.
Ранее финансовый консультант Игорь Корчагин посоветовал откладывать до 20% дохода.