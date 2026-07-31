«Чего трясешься?»: в Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России

«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть», — сказал он.