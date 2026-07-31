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Трамп считает возможной нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля

Президент США с оптимизмом смотрит на перспективы достижения окончательной договоренности по ядерной сделке с Эр-Риядом, добавила газета.

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что считает возможной нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Американский лидер сообщил, что обсудил с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом нормализацию отношений между государствами. Американский лидер полагает, что «обе страны очень хотели бы этого и это может случиться».

Президент США с оптимизмом смотрит на перспективы достижения окончательной договоренности по ядерной сделке с Эр-Риядом, добавила газета.

Министерство энергетики США 22 июля распространило заявление, где говорится, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. В заявлении подчеркивается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса. Как отмечается в документе, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики».

На следующий день Трамп заявил, что Саудовской Аравии для реализации этой договоренности необходимо присоединиться к Авраамовым соглашениям и что сделка не подразумевает обогащение ядерного материала. По данным телеканала CNN, это заявление стало сюрпризом для переговорщиков от американской администрации, Эр-Рияд также не ожидал такого шага.

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