Трамп считает возможной нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля

Американский лидер сообщил, что обсудил с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом нормализацию отношений между государствами. Американский лидер полагает, что «обе страны очень хотели бы этого и это может случиться».
Президент США с оптимизмом смотрит на перспективы достижения окончательной договоренности по ядерной сделке с Эр-Риядом, добавила газета.
Министерство энергетики США 22 июля распространило заявление, где говорится, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. В заявлении подчеркивается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса. Как отмечается в документе, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики».
На следующий день Трамп заявил, что Саудовской Аравии для реализации этой договоренности необходимо присоединиться к Авраамовым соглашениям и что сделка не подразумевает обогащение ядерного материала. По данным телеканала CNN, это заявление стало сюрпризом для переговорщиков от американской администрации, Эр-Рияд также не ожидал такого шага.