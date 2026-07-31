Трамп считает возможной нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля

Министерство энергетики США 22 июля распространило заявление, где говорится, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. В заявлении подчеркивается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса. Как отмечается в документе, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики».