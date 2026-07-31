МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Киев заинтересован в прямом военном столкновении стран НАТО с Россией, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, украинские власти неоднократно предпринимали усилия, чтобы не допустить достижения мирных договоренностей, в том числе при участии США.
«Украинские элиты считают, что таким образом, может быть, кто-то из них сможет уцелеть, если втянуть как можно больше стран НАТО в прямое противостояние с Россией, а не быть наконечником копья, которым бьют “русского медведя”, — заявил дипломат.