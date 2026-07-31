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Мирошник обвинил Украину в попытке втянуть НАТО в прямой конфликт с РФ

Украинские власти неоднократно предпринимали усилия, чтобы не допустить достижения мирных договоренностей, в том числе при участии США, отметил посол по особым поручениям МИД РФ.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Киев заинтересован в прямом военном столкновении стран НАТО с Россией, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, украинские власти неоднократно предпринимали усилия, чтобы не допустить достижения мирных договоренностей, в том числе при участии США.

«Украинские элиты считают, что таким образом, может быть, кто-то из них сможет уцелеть, если втянуть как можно больше стран НАТО в прямое противостояние с Россией, а не быть наконечником копья, которым бьют “русского медведя”, — заявил дипломат.

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