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Трамп обсудил нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявив, что обе стороны заинтересованы в этом.

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявив, что обе стороны заинтересованы в этом.

Об этом американский лидер рассказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, он обсудил этот вопрос с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп выразил уверенность, что нормализация может состояться.

«Это то, что обеим странам очень нравится. Это может произойти», — приводит газета слова американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп в среду, 29 июля, встретился с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

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