Трамп обсудил нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Об этом американский лидер рассказал в интервью газете Financial Times.
По его словам, он обсудил этот вопрос с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Трамп выразил уверенность, что нормализация может состояться.
«Это то, что обеим странам очень нравится. Это может произойти», — приводит газета слова американского лидера.
Ранее сообщалось, что Трамп в среду, 29 июля, встретился с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше