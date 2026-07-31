Назначение Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ стало компромиссным решением для Владимира Зеленского на фоне политического давления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Появление Драпатого — это некий компромисс. Так как началось давление политическое, публичное и международное, организованное теми же либеральными кругами, то ему [Зеленскому] пришлось немножко подвинуться», — сказал он для ТАСС.
Мирошник добавил, что назначение Драпатого стало результатом продвижения представителя политической группы, связанной с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Ранее Драпатый дал скандальное интервью. Он назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новый главнокомандующий ВСУ понесет ответственность за свои слова в адрес россиян.