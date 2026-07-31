НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL, которая пришла на смену прямым поставкам из запасов Пентагона, выяснило РИА Новости из отчета для конгресса США.
Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую НАТО запустила летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине.
К 31 марта 21 страна внесла в программу 4,15 миллиарда долларов. Однако, согласно отчету, США к этому моменту еще не приняли никаких финансовых обязательств за счет этих средств. Иными словами, деньги поступили в американское казначейство, но до контрактов на оружие пока не дошли.
Ускорить поставки за счет уже имеющихся запасов США также не удалось. На конец марта Вашингтон не использовал квоту на 4,96 миллиарда долларов, которая позволяла передать оружие Украине непосредственно со складов Пентагона. Согласно отчету, американские власти не стали полностью исчерпывать эту сумму из соображений защиты собственной боеготовности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.