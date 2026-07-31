НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

К 31 марта 21 страна внесла в программу 4,15 миллиарда долларов. Однако, согласно отчету, США к этому моменту еще не приняли никаких финансовых обязательств за счет этих средств. Иными словами, деньги поступили в американское казначейство, но до контрактов на оружие пока не дошли.