На Netflix подали в суд на $105 млн за украденный со стола диск с новым фильмом

В иске, который предприниматель направил в среду, сообщается, что в июне создатели фильма попытались Netflix продать права на ленту. Ассоциированный продюсер лично принес жесткий диск с картиной в штаб-квартиру компании. Когда пришло время возвращать диск, сотрудники сервиса перестали выходить на связь. А позже, после многочисленных попыток связаться с ними, они признали, что диск был украден.