МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

— Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Но, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих стран ожидаются на этой площадке, — цитируют его «Известия».