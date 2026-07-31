МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Трехсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне вполне реализуема на практике. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев.
— Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Но, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих стран ожидаются на этой площадке, — цитируют его «Известия».
Саммит под председательством КНР состоится 18−19 ноября под лозунгом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания».
22 июля Марат Бердыев сообщил, что США, которые в декабре будут принимать саммит «Двадцатки», хотели бы видеть на предстоящей встрече Владимира Путина. По его словам, подобные действия Штатов являются «не политическим реверансом, а рациональной логикой».
До этого стало известно, что президент РФ возглавит делегацию страны на саммите АТЭС.