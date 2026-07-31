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СМИ: Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро посетят Украину

FT: Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро посетят Украину.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Ранее скандально известная американская журналистка Лора Лумер заявила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.

«Трамп сообщил FT, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины, добавив, что двое его спецпосланников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в ближайшие дни впервые посетят Украину», — пишет газета.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.

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