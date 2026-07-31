Решетников напомнил Армении о выгоде от членства в ЕАЭС

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что участие Армении в ЕАЭС обеспечивает ей значительные экономические преимущества. Так он прокомментировал слова премьера Никола Пашиняна о ЮКЖД.
С момента вступления в ЕАЭС экспорт Армении вырос более чем в 13 раз — с 240 млн до 3,2 млрд долларов. Министр уточнил, что свыше 80% традиционных поставок республики направляется именно в страны союза.
Решетников обратил внимание на поставки российского газа в Армению. Он добавил, что республика получает топливо по льготной цене — 177,5 доллара за тысячу кубометров. Это значительно ниже цен ЕС.
Министр отметил, что утрата статуса полноправного члена ЕАЭС приведет к сокращению армянского экспорта в страны союза более чем на 60% из-за возвращения таможенного контроля и прекращения автоматического признания документов на товары.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что евроинтеграция Армении требует внимательного рассмотрения со стороны России. По его словам, Москва будет поддерживать решения, которые отвечают интересам армянского народа.