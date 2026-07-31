В ОП предложили ввести учительский капитал

«Я считаю, что можно ввести учительский капитал. То есть, грубо говоря, его можно предоставить деньгами или метрами жилья. Отдельно выдавать два-четыре метра жилья за каждый год работы в школе. Либо деньгами, которые могут быть потом выплачен через 25 лет», — сказал он в разговоре с РИА Новости.