Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные ударили по американскому заводу дронов в Киеве

ВС России нанесли удар по расположенному в Киеве заводу по производству дронов, который принадлежит американской компании.

ВС России нанесли удар по расположенному в Киеве заводу по производству дронов, который принадлежит американской компании.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, речь идёт о предприятии Terminal Autonomy, которое на прошлой неделе было поражено российской баллистической ракетой.

«Terminal Autonomy производит высокоточные дроны для “глубоких ударов”, оснащённые системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиопомех», — говорится в статье.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил газете, что для Москвы не имеет значения, кому принадлежит производство оружия, которое бьёт вглубь территории России.

«Я думаю, что если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, русские бы нанесли удар по этому производственному объекту», — сказал он.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по передаче киевскому режиму технологий для производства ракет Patriot, подчеркнув необходимость осторожности в этом вопросе.

Ранее в Минобороны России заявили о массированном ударе по военным объектам в Киеве и ряде областей Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше