Российские военные ударили по американскому заводу дронов в Киеве

ВС России нанесли удар по расположенному в Киеве заводу по производству дронов, который принадлежит американской компании.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, речь идёт о предприятии Terminal Autonomy, которое на прошлой неделе было поражено российской баллистической ракетой.
«Terminal Autonomy производит высокоточные дроны для “глубоких ударов”, оснащённые системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиопомех», — говорится в статье.
Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил газете, что для Москвы не имеет значения, кому принадлежит производство оружия, которое бьёт вглубь территории России.
«Я думаю, что если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, русские бы нанесли удар по этому производственному объекту», — сказал он.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по передаче киевскому режиму технологий для производства ракет Patriot, подчеркнув необходимость осторожности в этом вопросе.
Ранее в Минобороны России заявили о массированном ударе по военным объектам в Киеве и ряде областей Украины.