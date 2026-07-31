Роскачество: качественный школьный рюкзак держит форму и имеет жёсткую спинку

При выборе школьного рюкзака необходимо ориентироваться сразу на ряд критериев, чтобы приобрести качественный и долговечный товар, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Как отметили эксперты, рюкзак для школьника должен быть лёгким: не более 700 г для младших классов и до 1 кг для старших.
«Важны удобные лямки шириной 3,5—4 см вверху и 2—2,5 см внизу при длине 60—70 см, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки расположены так, чтобы не травмировать ребёнка», — подчеркнули в организации.
Там добавили, что качественный рюкзак держит форму, равномерно распределяет вес и для младшеклассников имеет жёсткую спинку.
«Оптимальная конструкция включает два отделения: основное для учебников и дополнительное для мелочей. Размеры для младших классов: высота задней стенки 30—36 см, передней — 22—26 см, ширина — 6—10 см», — пояснили специалисты.
Рюкзак должен быть прочным, с водоотталкивающей пропиткой, светоотражателями и удобным в уходе, заявили аналитики.
Кроме того, по их словам, важно проверять маркировку с указанием возрастной категории.
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