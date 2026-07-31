Роскачество: качественный школьный рюкзак держит форму и имеет жёсткую спинку

«Важны удобные лямки шириной 3,5—4 см вверху и 2—2,5 см внизу при длине 60—70 см, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки расположены так, чтобы не травмировать ребёнка», — подчеркнули в организации.