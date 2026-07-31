Мирошник: борьба Зеленского с Западом за контроль над Минобороны не окончена

«Он надеется, что он сможет блокировать его влияние и сохранить его в канве своего коридора и своего управления. Поэтому сейчас продолжается эта борьба. Но, видимо, вот этой полумерой — назначением Драпатого — спонсоры Федорова не ограничились. Им очень хочется все-таки дожать Зеленского, лишить его реальной власти и поучаствовать в управлении финансами, которые идут в направлении украинского правительства. Слишком богатый рынок, слишком много денег, слишком большие транши направляются в эту сферу. Как они будут отмываться? На какие сферы они будут направлены? Кто “позолотит ручку” участникам всего этого процесса?» — сказал дипломат.