Эксперт Киселев рассказал, что дало ВС РФ вывести часть жителей Константиновки

По его словам, из-за дождя и шквалистого ветра, накрывшего Донбасс и Новороссию на минувших выходных, украинские FPV-дроны были ограничены в полетах. «То есть несколько дней ливни шли — за этот период мы обеспечили наших штурмов и продуктами питания, и боеприпасами, ну и в том числе была возможность находить местное население, потому что они сидят по подвалам, кто-то в погребах, позакрывались, никому не верят, ввиду того, что противник точечно пооставался в городе. И вот наши бойцы помогли мирному населению эвакуироваться из города», — сказал он.