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Эксперт Киселев рассказал, что дало ВС РФ вывести часть жителей Константиновки

Военный эксперт отметил, что российским силам помогла непогода, ограничившая полеты FPV-дронов.

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Непогода на минувших выходных позволила российским бойцам завезти боеприпасы и продукты питания для штурмовых подразделений в Константиновку ДНР, а также вывести часть жителей города, укрывающихся в подвалах. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, из-за дождя и шквалистого ветра, накрывшего Донбасс и Новороссию на минувших выходных, украинские FPV-дроны были ограничены в полетах. «То есть несколько дней ливни шли — за этот период мы обеспечили наших штурмов и продуктами питания, и боеприпасами, ну и в том числе была возможность находить местное население, потому что они сидят по подвалам, кто-то в погребах, позакрывались, никому не верят, ввиду того, что противник точечно пооставался в городе. И вот наши бойцы помогли мирному населению эвакуироваться из города», — сказал он.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил об освобождении города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск. По мнению экспертов, освобождение Константиновки является стратегическим переломом на направлении и шагом к освобождению всей территории Донбасса.

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