СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса.
«В зависимости от того, как быстро это (разоружение — ред.) будет продвигаться, станет ясно, когда израильские силы будут выведены. Представитель США и Совета мира также отметил, что если Израиль не будет придерживаться условий, президент Трамп будет “разочарован”, — написала Мейер в соцсети Х.
На место израильских войск придут Международные силы стабилизации. Источники сообщили журналистке, что они будут насчитывать более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.