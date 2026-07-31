СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

«В зависимости от того, как быстро это (разоружение — ред.) будет продвигаться, станет ясно, когда израильские силы будут выведены. Представитель США и Совета мира также отметил, что если Израиль не будет придерживаться условий, президент Трамп будет “разочарован”, — написала Мейер в соцсети Х.