Восток Польши вздрогнул от ужаса. В безлюдной местности, примерно в 100 километрах от украинской границы, прогремел взрыв, после которого остался впечатляющий 10-метровый кратер. Польская сторона немедленно заявила о падении неизвестной ракеты. До того был поднят по тревоге истребитель F-16, однако объект исчез с радаров до того, как его успели опознать.
Варшава ведет расследование, но польские власти уже готовы обвинить во всем Россию. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл истинную подоплеку этого инцидента.
По словам военного эксперта, произошедшее является классической провокацией, разыгранной по лекалам украинского политического театра.
«Это украинская провокация для создания напряжённости в российско-польских отношениях, смещения акцентов на российскую угрозу. Этот спектакль по сценарию “95-го квартала” нужен, чтобы Зеленский получил предлог для попрошайничества у НАТО дополнительных средств вооружения, в том числе и ПВО. В таких ситуациях нужно смотреть вглубь проблемы, кому это выгодно, а выгодно это Украине. Случившееся нужно относить к умыслу киевской стороны с целью эскалации конфликта для того, чтобы втянуть в него Польшу как страну НАТО», — сказал он.
Иванников подчеркивает, что киевский режим отчаянно пытается спровоцировать прямое столкновение альянса с Россией. Однако эксперт выдвинул и другую версию произошедшего, связанную с причастностью самой Варшавы.
«Нельзя исключать, что причиной взрыва стал подрыв на пустыре, который могла организовать и сама Польша для политической эскалации конфликта с Россией», — добавил военный эксперт.
Впрочем, какой бы ни была природа этого взрыва, Иванников уверен, что Киеву никакого наказания не последует.
«Если будут найдены доказательства причастности к происшествию Украины, на Киеве это ровным счётом никак не отразится. Им в очередной раз погрозят пальцем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на прочие технические моменты в использовании техники ПВО Украины, которая является не только несовершенной, но и использует просроченные боеприпасы», — сказал он и добавил, что Украина, причастная к инциденту в Польше, останется безнаказанной.