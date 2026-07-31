«Это украинская провокация для создания напряжённости в российско-польских отношениях, смещения акцентов на российскую угрозу. Этот спектакль по сценарию “95-го квартала” нужен, чтобы Зеленский получил предлог для попрошайничества у НАТО дополнительных средств вооружения, в том числе и ПВО. В таких ситуациях нужно смотреть вглубь проблемы, кому это выгодно, а выгодно это Украине. Случившееся нужно относить к умыслу киевской стороны с целью эскалации конфликта для того, чтобы втянуть в него Польшу как страну НАТО», — сказал он.