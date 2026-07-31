Reuters: сотни мигрантов прорвались в Сеуту, объявлено чрезвычайное положение

Сотни мигрантов проникли в испанский анклав Сеута из Марокко, в городе введено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, мигранты массово прибывали вплавь на надувных кругах, а также прорывались по суше через ворота.
В городе складывается напряжённая обстановка: местные предприниматели закрывают магазины и организуют самооборону, опасаясь беспорядков.
«Мадрид направляет подкрепление армии после обращения правительства Сеуты», — говорится в публикации.
Агентство также сообщает, что число погибших при попытке пересечь границу Сеуты за последние месяцы достигло 60 человек. Для усиления охраны анклава из материковой Испании прибыли 200 полицейских и 60 военнослужащих.
Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил опасения, что прибывшие в испанский автономный город Сеута многочисленные мигранты через несколько дней смогут попасть во Францию.