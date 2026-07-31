Испания закрыла КПП в Мелилье из-за попытки сотен мигрантов прорвать границу

События разворачиваются после недавнего решения Верховного суда Испании, запретившего «экспресс-высылку» мигрантов, которых перехватывают в море при попытке доплыть до анклавов. Руководители оппозиционной Народной партии массово обрушились в социальных сетях с критикой на правительство Педро Санчеса, обвиняя его в провоцировании миграционного кризиса. «Сеута расплачивается за массовую легализацию, проведенную испанским правительством… Санчес потерял контроль над внешней границей Испании, и его провал теперь стал европейской проблемой», — написала в соцсети X евродепутат Долорс Монтсеррат.