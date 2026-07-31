Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отвлекающий маневр»: обвинения Туска в адрес России вызвали гнев в ЕС

Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради помощи Киеву.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это (заявление. — Прим. ред.) может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского», — сказал он.

По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.

«Глобалисты воспользуются этим в своих интересах», — резюмировал Христофору.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.

Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы «российской ракеты», даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.

Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше