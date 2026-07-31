«Полный коллапс» на границе с Марокко вынудил власти Испании прибегнуть к военным

Ранее на границе Марокко и испанского анклава Сеута тысячи африканских мигрантов предприняли массовую попытку попасть на территорию Испании. Люди перелезали через заграждения, рыли подкопы и добирались вдоль побережья вплавь. По сообщениям СМИ, на отдельных участках марокканские силовики не препятствовали движению людей. Среди участников прорыва находились женщины с детьми, а также семьи, которые прибыли к границе на автомобилях и мотоциклах.