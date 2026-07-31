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Михаил Мишустин прибыл в Якутск для встречи с главой Якутии

Мишустин прилетел в Якутию 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутск. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе визита он намерен посетить креативный кластер «Квартал труда», осмотреть республиканский онкологический диспансер, а также провести встречу с главой региона Айсеном Николаевым.

В мероприятиях также примут участие вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

24 июля президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Иркутск. Там российский лидер посетил авиационный завод, который выпускает современные пассажирские лайнеры и боевые машины. Главе государства представили ход сборки новейших лайнеров МС-21, а также проинформировали об обновленном учебно-боевом самолете Як-130М.

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