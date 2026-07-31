Площадь пожара на складе во Владивостоке выросла до пяти тыс. кв. м

Владивостокский пожар локализован, его площадь увеличилась с одной до пяти тыс. кв. м.
Об этом сообщило главное управление МЧС России по Приморскому краю.
На месте работают более сорока пожарных и десять единиц техники.
«Тушение продолжается», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на складе во Владивостоке на площади 1 тыс. кв. м.
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