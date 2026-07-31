Карасин: к предложениям Кушнера и Уиткоффа отнесемся критично

В ближайшие недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прибыть с визитом в Россию, сообщили источники. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что в РФ готовы рассмотреть предложения, которые они привезут.
«Мы не будем закрывать страну от приезда Уиткоффа и Кушнера. Пусть приезжают, посмотрим, с чем они приедут, с какими предложениями. Отнесёмся к ним критично в той мере, в которой это соответствует целям СВО и вообще нашей политики в отношении Киева», — сказал он.
О возможности визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию сообщалось ранее. Источник сообщил СМИ, что они могут посетить нашу страну до конца августа этого года.