Карасин: к предложениям Кушнера и Уиткоффа отнесемся критично

«Мы не будем закрывать страну от приезда Уиткоффа и Кушнера. Пусть приезжают, посмотрим, с чем они приедут, с какими предложениями. Отнесёмся к ним критично в той мере, в которой это соответствует целям СВО и вообще нашей политики в отношении Киева», — сказал он.