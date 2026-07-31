Newsmax: Иран может находить военных США за счет данных рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Иран, возможно, использует данные о геолокации, которые обычно собираются для таргетированной рекламы, чтобы устанавливать местоположение американских военных на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил телеканал Newsmax, ссылаясь на источник.
Как отмечается, приложениям и сайтам для показа таргетированной рекламы требуются точные GPS-координаты пользователей. Сведения об их местоположении покупают и продают брокеры данных. Круг потенциальных покупателей такой информации практически ничем не ограничен, добавляет Newsmax.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторым американским военным на Ближнем Востоке могут приказать сдать мобильные телефоны из-за опасений, что публикация снятых на них видео в соцсетях поможет Ирану эффективнее наводить удары по объектам США.