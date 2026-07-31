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Пять человек пострадали при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область

Пять человек госпитализированы, повреждены жилые дома и промышленные объекты в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область.

Пять человек госпитализированы, повреждены жилые дома и промышленные объекты в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область.

Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, подразделения ПВО Министерства обороны отражают террористическую атаку киевского режима. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксированы повреждения многоквартирного дома. В Красноармейском районе пострадало частное домовладение.

Кроме того, в результате попаданий БПЛА возникли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах происшествий работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается.

Ранее в городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.

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