Депутат Белик спрогнозировал кризис на Украине из-за простоя портов

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что с 22 июля заход иностранных грузовых судов в украинские порты приостановился по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать с ними по соображениям безопасности и переориентируют грузоперевозки, в частности, на румынский порт Констанца. Как свидетельствуют данные о движении судов в портах Большой Одессы, с которыми ознакомился ТАСС, сейчас в них по-прежнему нет ни одного иностранного грузового судна, а также ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в эти порты. Некоторая активность судов наблюдается только в направлении дунайских портов Измаил и Рени, однако их пропускная способность значительно меньше, чем у портов Большой Одессы.