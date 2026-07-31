Депутат Белик спрогнозировал кризис на Украине из-за простоя портов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Простой украинских портов запускает цепь экономических последствий в разных сферах, что приводит к масштабному кризису в стране. Такое мнение член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал ТАСС.
Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что закупочные цены на украинское зерно упали более чем на 30% из-за простоя портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный), через которые реализовывалась большая часть украинской агропродукции. По данным агентства РБК-Украина, простой портов так называемой Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный), через которые шла основная часть экспорта украинской агропродукции, пришелся на разгар уборочной кампании.
«Эти порты исторически обеспечивали около 90% всего морского экспорта украинской агропродукции. Их блокировка в разгар уборочной кампании запускает цепную реакцию системного кризиса, масштабы которого выходят далеко за пределы сельского хозяйства», — сказал депутат.
Белик отметил, что зерно нового урожая остается на полях или гниет в переполненных складах из-за отсутствия логистики. Помимо этого, блокировка может привести к резкому снижению объемов поставок на международные рынки. «Поскольку порты Одессы обеспечивали около 90% всего аграрного экспорта Украины, полная остановка их работы теоретически может заблокировать такой же процент внешних продаж зерновых и масличных культур», — добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что с 22 июля заход иностранных грузовых судов в украинские порты приостановился по решению перевозчиков. Международные компании отказываются работать с ними по соображениям безопасности и переориентируют грузоперевозки, в частности, на румынский порт Констанца. Как свидетельствуют данные о движении судов в портах Большой Одессы, с которыми ознакомился ТАСС, сейчас в них по-прежнему нет ни одного иностранного грузового судна, а также ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в эти порты. Некоторая активность судов наблюдается только в направлении дунайских портов Измаил и Рени, однако их пропускная способность значительно меньше, чем у портов Большой Одессы.
В Минобороны РФ регулярно сообщают о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ, а также по суднам с грузами для украинской армии в акватории Черного моря.