Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Автомобильное сообщение через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме.
Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.
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