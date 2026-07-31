Врач Троицкая: отпуск на море может состарить кожу всего за две недели

Отдых у моря считается одним из самых серьёзных испытаний для кожи. Даже за две недели активного пребывания на солнце могут заметно усилиться процессы фотостарения. Главный фактор старения — ультрафиолет.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-косметолог, дерматолог «СМ-Клиника» Ирина Троицкая.
«Именно он отвечает примерно за 80% внешних возрастных изменений кожи. Под действием UVA-лучей разрушаются коллагеновые и эластиновые волокна, снижается плотность кожи, появляются мелкие морщины и ухудшается ее упругость. При этом повреждения накапливаются даже без солнечного ожога», — предостерегла она.
Не менее опасно обезвоживание, отметила собеседница RT.
«Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги. В результате кожа становится сухой, появляются ощущение стянутости, шелушение и мелкие морщины. После купания дополнительную проблему создаёт морская соль. Если её не смывать пресной водой, она усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой перед солнцем. Не стоит забывать и о резких перепадах температуры между жарой на улице и прохладными помещениями с кондиционерами, которые также негативно влияют на состояние кожи», — добавила косметолог.
Ещё одно частое последствие отпуска — появление пигментных пятен, заявила специалист.
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«Ультрафиолет стимулирует выработку меланина, поэтому особенно осторожными следует быть людям, склонным к гиперпигментации. Основная ошибка отдыхающих — использование солнцезащитного крема только один раз утром. Средство необходимо обновлять каждые два часа и после каждого купания. Кроме того, многие забывают защищать шею, область декольте, кисти рук, уши и кожу головы по линии пробора — именно эти зоны стареют быстрее всего», — пояснила эксперт.
Важно понимать, что красивый загар — это не признак здоровья кожи, а её защитная реакция на повреждение ультрафиолетом, рассказала врач.
«Чтобы минимизировать последствия отдыха, необходимо ежедневно использовать солнцезащитные средства с SPF 50, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, носить головной убор, после купания смывать морскую соль и регулярно увлажнять кожу», — порекомендовала Троицкая.
Отмечается, что после возвращения из отпуска коже также требуется восстановление.
«В этот период стоит сделать акцент на увлажняющих средствах и косметике с антиоксидантами, витамином С, ниацинамидом и церамидами, а агрессивные косметологические процедуры лучше временно отложить. При правильной защите морской отдых не навредит коже. Однако если полностью игнорировать правила фотозащиты, всего две недели отпуска могут заметно ускорить процессы её старения», — заключила она.
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