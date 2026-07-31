Врач Троицкая: отпуск на море может состарить кожу всего за две недели

«Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги. В результате кожа становится сухой, появляются ощущение стянутости, шелушение и мелкие морщины. После купания дополнительную проблему создаёт морская соль. Если её не смывать пресной водой, она усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой перед солнцем. Не стоит забывать и о резких перепадах температуры между жарой на улице и прохладными помещениями с кондиционерами, которые также негативно влияют на состояние кожи», — добавила косметолог.